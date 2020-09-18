الوحدة يرغب بالتعاقد مع الجزائري جمال بالعمري

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الوحدة يرغب في التعاقد مع لاعب نادي الشباب السابق الجزائري جمال بالعمري.
ويذكر أن جمال العمري، كان يلعب في خط دفاع نادي الشباب سابقا، وكان هناك بعض التجاوزات الخاصة باللاعب رفضتها إدارة النادي وقتها، وذلك لكثرة تخلفه عن الحضور إلى المملكة ، بعد مشاركته في تتويج بلاده بكأس أمم أفريقيا .
وولعب الجزائري جمال الدين بن العمري من مواليد 25 ديسمبر 1989 ، سابقاً لأندية نصر حسين داي و شبيبة القبائل و وفاق سطيف.، و يعتبر جمال الدين بلعمري أفضل مدافع اجنبي بالمملكة بحسب الأرقام.