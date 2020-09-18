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العامة للزكاة والدخل: تتحمل الدولة الضريبة المضافة عن خدمات التعليم بشرط

Time منذ 54 دقيقة
Views 1487
العامة للزكاة والدخل: تتحمل الدولة الضريبة المضافة عن خدمات التعليم بشرط

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأن الدولة هي من تتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين، من خدمات التعليم الأهلي وذلك للمواطنين "فقط".

وقالت الهيئة ردا على إستفسار لأحد المواطنين بهذا الشأن جاء فيه: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين، فقط، بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة، أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة".

وتابعت الهيئة عن ضريبة تعليم رياض الأطفال،: "تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم فقط".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
العدناني
ألا فليحمد الله كلمن قرأ الخبر على العافية وعلى نعمة الامن والامان ونعمة تولي ولاة الامر امر بلدهم بحزم وعزم
ع. س. ع
يفكرون الهلال سينسحب من البطولة مسوين لة مكيدة لكن سبحان الله رب ضارة نافعة انقلب السحر على الساحر وطلعو البدلاء مثل الأساسيين أو افظل رغم غياب عشرة من الفريق الأول صراحة فريق يعزك ويرزك وفريق يضع رأسك في الوحل بالدسائس والمؤامرات لكن ربك موجود وقادر على كل شيء
العدناني
والله رجال ثبتوا وفزعوا وطفوا الحريق
الاستثنائي
هذا مريض ونصاب كبير اجل فيه واحد يقول انا عشت في لبنان واجي السعوديه احيانا شوقي للأصدقاء وناسي اهله ووالديه لم يأتي لهم كاتب خبل حتى لبسه للخواتم تغسل يدك منه

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