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بالفيديو.. قوات أمن المنشآت تستقبل الطلاب الجدد وتطبق الإجراءات الإحترازية

Time منذ ساعة
Views 1553
بالفيديو.. قوات أمن المنشآت تستقبل الطلاب الجدد وتطبق الإجراءات الإحترازية

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو،تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال إستقبال الطلاب الجدد بمعاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية، بالدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

وأظهر المقطع الكشف على الطلاب من خلال أجهزة قياس الحرارة وإرتداء الكمامات، والتعقيم، فضلا على التاكيدات على التي تلقاها الطلاب الجدد، حول الحفاظ على نظام التباعد الإجتماعي.

ويذكر أن المعاهد والمراكز أتمت استقبال الطلبة المستجدين في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة، والشرقية، وسط تطبيق محكم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها مع زملائهم في ميادين الشرف لخدمة الدين والوطن.

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أطول فترة خطوبة في التأريخ سبع سنوات وتنتهي بالفشل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. زين سحبوهاا ..
ابن حزم
شي طيب وإن شاء الله الى أرقام أقل خلال الأيام الجايه ونصفر .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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