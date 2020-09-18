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«فيسبوك» أمام القضاء مرة اخرى بتهمة التجسس

Time منذ ساعة
Views 1456
«فيسبوك» أمام القضاء مرة اخرى بتهمة التجسس

وكالات (صدى):
للمرة الثانية أحيلت شركة فيسبوك، إلى القضاء بتهمة التجسس على مستخدمي تطبيقات إستغرام.

وكانت الشكوى التي رفعت ضد الشركة بان الشركة تتجسس على مستخدمي تطبيق إنستغرام من خلال الإستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم المحمولة، حيث تم رفع الشكوى أمام المحكمة الإتحادية في سان فرانسيسكو.

وجاء الإتهام بأن مستخدم لانستغرام زعم بأن فيسبوك تقوم بشكل متعمد باستخدام التطبيق للكاميرا لغرض جمع ”بيانات مربحة وقيمة وحميمة جدا عن مستخدميها“، وهي بيانات لايمكن الوصول إليها بغير هذه الطريقة، فيما نفت الشركة التهمة وقالت أنه خطأ يجري تصحيحه، في تشغيل ما وصفته إخطارات كاذبة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
العدناني
ألا فليحمد الله كلمن قرأ الخبر على العافية وعلى نعمة الامن والامان ونعمة تولي ولاة الامر امر بلدهم بحزم وعزم
ع. س. ع
يفكرون الهلال سينسحب من البطولة مسوين لة مكيدة لكن سبحان الله رب ضارة نافعة انقلب السحر على الساحر وطلعو البدلاء مثل الأساسيين أو افظل رغم غياب عشرة من الفريق الأول صراحة فريق يعزك ويرزك وفريق يضع رأسك في الوحل بالدسائس والمؤامرات لكن ربك موجود وقادر على كل شيء
العدناني
والله رجال ثبتوا وفزعوا وطفوا الحريق
الاستثنائي
هذا مريض ونصاب كبير اجل فيه واحد يقول انا عشت في لبنان واجي السعوديه احيانا شوقي للأصدقاء وناسي اهله ووالديه لم يأتي لهم كاتب خبل حتى لبسه للخواتم تغسل يدك منه

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