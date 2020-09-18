«فيسبوك» أمام القضاء مرة اخرى بتهمة التجسس

وكالات (صدى):
للمرة الثانية أحيلت شركة فيسبوك، إلى القضاء بتهمة التجسس على مستخدمي تطبيقات إستغرام.
وكانت الشكوى التي رفعت ضد الشركة بان الشركة تتجسس على مستخدمي تطبيق إنستغرام من خلال الإستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم المحمولة، حيث تم رفع الشكوى أمام المحكمة الإتحادية في سان فرانسيسكو.
وجاء الإتهام بأن مستخدم لانستغرام زعم بأن فيسبوك تقوم بشكل متعمد باستخدام التطبيق للكاميرا لغرض جمع ”بيانات مربحة وقيمة وحميمة جدا عن مستخدميها“، وهي بيانات لايمكن الوصول إليها بغير هذه الطريقة، فيما نفت الشركة التهمة وقالت أنه خطأ يجري تصحيحه، في تشغيل ما وصفته إخطارات كاذبة.