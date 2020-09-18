بالفيديو.. تايسون يكاد ان يخلع رأس مدربه خلال التدريبات

وكالات (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، لبطل الملاكمة مايك تايسون، وهو يتلقى تدريباته التي كاد خلالها أن يخلع رأس مدربه وذلك استعدادا لعودته مجددا للحلبة.
واظهر مقطع الفيديو الأمريكي تايسون، وهو يتدرب بكل شراسة من خلال توجيه لكمات سريعة لقفازات مدربه، لكن اللكمة الأخيرة وبسبب قوتها، ضربت القفاز لتلامس وجه المدرب، الذي فقد توازنه.
وعلق أحد الرواد تعليقا على الفيديو، إن تايسون البالغ عمره 54 عاما، “كاد يخلع رأس مدربه ويسقطه بالضربة القاضية"، بينما علق آخر ساخرا: “ربما يفكر مدرب مايك تايسون أنه لا يتقاضى راتبا كافيا مقابل هذا "تلقي ضربات قوية".