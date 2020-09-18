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بالفيديو.. تايسون يكاد ان يخلع رأس مدربه خلال التدريبات

Time منذ 32 دقيقة
Views 1276
بالفيديو.. تايسون يكاد ان يخلع رأس مدربه خلال التدريبات

وكالات (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، لبطل الملاكمة مايك تايسون، وهو يتلقى تدريباته التي كاد خلالها أن يخلع رأس مدربه وذلك استعدادا لعودته مجددا للحلبة.

واظهر مقطع الفيديو الأمريكي تايسون، وهو يتدرب بكل شراسة من خلال توجيه لكمات سريعة لقفازات مدربه، لكن اللكمة الأخيرة وبسبب قوتها، ضربت القفاز لتلامس وجه المدرب، الذي فقد توازنه.

وعلق أحد الرواد تعليقا على الفيديو، إن تايسون البالغ عمره 54 عاما، “كاد يخلع رأس مدربه ويسقطه بالضربة القاضية"، بينما علق آخر ساخرا: “ربما يفكر مدرب مايك تايسون أنه لا يتقاضى راتبا كافيا مقابل هذا "تلقي ضربات قوية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

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