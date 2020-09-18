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مواطنون يروون قصص تورطهم في جرائم التستر التجاري

Time منذ 47 دقيقة
Views 1475
مواطنون يروون قصص تورطهم في جرائم التستر التجاري

الرياض (صدى):
روى مواطنون قصص تورطهم في جرائم التستر التجاري بعد أن أغراهم بعض الأجانب بمكاسب طائلة لم ينالهم منها سوى الفتات والمواجهة القضائية .

وكشفت مواطنة ورطتها حين اتفقت مع أحدهم على إنشاء عيادة تجميل بإسمها مقابل مبلغ شهري اعتقاداً منها بالراحة والثراء إلا أنها فوجئت بطمع شريكها واحتياله حيث استقدم زوجته كخادمة لها بينما سمح لها بالعمل كطبيبة بالعيادة حتى وقعت أخطاء كارثية .

وأشارت أنها استيقظت ذات يوم على مطالبات وشكاوى ومسؤوليات أمنية بينما هرب المجرم الحقيقي للخارج بأموال طائلة وتركها في وجه المسؤولية خاوية الوفاض .

كما كشف مواطن آخر كيف سلم منشأة تجارية لشخص مقابل 5 آلاف ريال في الشهر وكسب المتستر عليه أموال طائلة مقابل السمسرة والوساطة وتركه يواجه المساءلة وفر هارباً بالأموال ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وفي حالة أخرى وافق مواطن على التستر على أجنبي الذي تحول لثري يسكن في فيلا بالرياض ويمتلك شقة في دبي بينما يسكن المتستر شقة متواضعة ولم يجني إلا القليل بجانب مصيره أمام القضاء .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

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