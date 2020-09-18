مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية: عودة الحياة لطبيعتها لما قبل «كورونا» لن تكون قبل 2022

وكالات (صدى):
كشفت نائبة المدير العام لشؤون البرامج بمنظمة الصحة العالمية ""سوميا سواميناثان" وقت عودة الحياة مرة أخرى لوضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل فيروس "كوفيد19".
وصرحت الدكتورة "سواميناثان" للصحفيين خلال اجتماع افتراضي استضافته الأمم المتحدة بأن عودةالحياة لطبيعتها لن تكون قبل 2022 ، لذا يتعين علينا الحفاظ على نفس التدابير المفروضة حاليًا، من خلال التباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه، مردفة بأننا نحتاج لأن يكون لدى من 60% إلى 70% من السكان مناعة قبل أن نبدأ في ملاحظة تراجع كبير في انتقال الفيروس.
وأوضحت الدكتورة بأننا لا نعرف إلى أي فترة ستحمي هذه اللقاحات، هذه علامة استفهام كبيرة أخرى، إلى متى تدوم المناعة؟، وربما سنحتاج إلى جرعة معززة، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة يتطلعون حاليًا إلى السيطرة على الفيروس وليس القضاء عليه في هذه المرحلة.