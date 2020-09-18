«الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر المقبل .
وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين تم إيقاف خدماتهم سيتم رفع الإيقاف عنهم ، وإعفاء المكلفين غير المسجلين من الغرامات على كافة أنواع الضرائب والتسجيل المتأخر بشرط التسجيل قبل نهاية موعد المبادرة في نهاية سبتمبر .
ووفقاً لصحيفة المدينة ، سيتم تأجيل السداد للمكلفين المسجلين فيما يتعلق بضريبتي السلع الإنتقائية والجمارك مع قبول طلبات التقسيط بدون دفعة مقدمة ، ومنح الشهادات بلا قيود لإقرارات عام 2019 ، وذلك تيسيراً عليهم .