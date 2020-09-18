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«الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر

Time منذ 54 دقيقة
Views 1524
«الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر المقبل .

وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين تم إيقاف خدماتهم سيتم رفع الإيقاف عنهم ، وإعفاء المكلفين غير المسجلين من الغرامات على كافة أنواع الضرائب والتسجيل المتأخر بشرط التسجيل قبل نهاية موعد المبادرة في نهاية سبتمبر .

ووفقاً لصحيفة المدينة ، سيتم تأجيل السداد للمكلفين المسجلين فيما يتعلق بضريبتي السلع الإنتقائية والجمارك مع قبول طلبات التقسيط بدون دفعة مقدمة ، ومنح الشهادات بلا قيود لإقرارات عام 2019 ، وذلك تيسيراً عليهم .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

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