العلامة المائية والشريط الثلاثي من بين 6 علامات حصنت الريال من التزوير

الرياض (صدى):
حمت قوة العلامات الأمنية الريال من عمليات التزوير، وذلك من خلال 6 مزايا أمنية تجعل التزوير غير ممكن .
وأوضحت تقارير بأن من بين المزايا الأمنية الستة فحص سماكة الورق، ومدى ثبات ألوانه، ووجود العلامات الأمنية بشكل صحيح عليه، حيث يمكنهم هذا الفحص الأولي من معرفة النقود المزورة ما يصعب على المزورين تسويق عملات محلية مزورة لصعوبة تداولها.
وتابعت التقارير بأن لكل إصدار من النقود علامة مائية أمنية مختلفة، حيث تميز الإصدار السادس والذي بدأ تناوله في 2016، وهي عبارة عن شريط فضي لامع، على شكل زخرفي يتوسطه شعار الدولة، وقمية الفئة عند تحريك الورقة بختفي الشعار وتظهر الفئة، والشريط الأمني ثلاثي الأبعاد، وهو شريط أمني يظهر على أربعة أجزاء.
ويحتوي الشريط الأمني الثلاثي على شعار الدولة «السيفان والنخلة» وقيمة الفئة بشكل ثلاثي الأبعاد، وعند تحريك الورقة من الأعلى إلى الأسفل يختفي شعار الدولة وتظهر قيمة الفئة عند تحريك الوقة من اليمين إلى اليسار، ويتحرك شعار الدولة وقيمة الفئة صعودا وهبوطا بطريقة ديناميكية جذابة.
وتأتي العلامة الأمنية الثالثة بعد ذلك بطبقة الأحبار الخاصة: شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة، وعند تحريك الورقة بشكل أفقي تظهر تأثيرات وأشكال ثلاثية الأبعاد تتحرك من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى للأسفل، كما أن الطباعة البارزة من ضمن العلامات الأمنية وهي طباعة بارزة على معظم وجه الورقة وظهرها بحيث تضيف قوة تحمل للورقة وخشونة الملمس وتناسق في الألوان ووضوح في النقوش، ثم الأشكال الفسفورية وهي عبارة عن أشكال زخرفية تظهر بألوان فسفورية متعددة على وجه وظهر الورقة عند تعريضها للأشعة البنفسجية، ثم العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.