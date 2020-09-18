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11 منصة قطرية لصناعة الأكاذيب والتضليل الإعلامي ضد الرباعي العربي

Time منذ ساعة
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11 منصة قطرية لصناعة الأكاذيب والتضليل الإعلامي ضد الرباعي العربي

ماجد القزيز (صدى):
كشفت المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية عن استخدام النظام القطري 11 منصة إعلامية تحمل أسماء غير قطرية لبث الأكاذيب ضد الرباعي العربي .

وأكد تقرير حديث أن قطر تستخدم منصة تابعة لها ولكنها تحمل اسم بريطاني لإيهام المتابعين أنها تستسقي الأخبار من مصدر عالمي وتسخدمه قناة الجزيرة كمصدر لها ، بخلاف المنصات الوهمية الأخرى .

وأضاف أن قطر لجأت إلى هذا الأسلوب بعد أن فقدت مصداقيتها وعُرف عدائها ضد الرباعي العربي فاختارت منصات تحمل أسماء غير قطرية لإضفاء نوع من المصداقية ، ومع ذلك فهي تتعامل بدون أي مهنية بإستخدام الشائعات وتلفيق التصريحات والتهويل على اعتبار أن الكثير من الكذب قد يولد المصداقية .

وتعتبر تلك الوسائل القطرية المتخفية واحدة من الأساليب القطرية الخبيثة لتشويه صورة الرباعي العربي ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار بجانب استخدام آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي لمأجورين يتم تزويدهم بالآراء والردود والتعليقات لتشكيك المتابعين في مصداقية دولهم وبث الفتن والتخوين .

وشهدت السنوات الأخيرة تطور ملحوظ في الإعلام السعودي ودول التحالف بما يخدم الوعي الجماهيري ضد تلك الأساليب الخبيثة والتمييز بين الإعلام الخدمي والإعلام المتآمر .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

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