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اعترافات أعضاء خلية حوثية تعمل ضمن شبكة لتهريب الأسلحة الإيرانية

Time منذ 7 دقائق
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اعترافات أعضاء خلية حوثية تعمل ضمن شبكة لتهريب الأسلحة الإيرانية

فهمي محمد (صدى):
قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن، بنشر اعترافات أعضاء خلية حوثية تعمل ضمن شبكة لتهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتضمنت الاعترافات ارتباط الخلية بقيادات حوثية في الصف الأول، وتنفيذها عددا من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وكشفت الاعترافات عن تسخير الميليشيات الحوثية لموانئ وشواطئ مدينة الحديدة لتلقي الأسلحة والأموال المهربة من إيران، بالإضافة الى تورط إيران بشكل مباشر في مد الحوثيين بالأسلحة والأموال والتكنولوجيا العسكرية.

وأوضحوا أنهم كلّفوا من الميليشيات الحوثية بالتوجه إلى إيران؛ وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولا إلى ميناء بندر عباس، في مهمة للتدريب البحري، ثم تهريب شحنة سلاح.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيك
لا غالب الا الله
وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم " SFDA 2233 " استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة.***** ليه الكذب القهوة تحمل في مكوناتها زيت التحميص ومادة الكافيين ومواد حافظة ونكهات اصطناعيه اصطناعيه هاه وليست داخله في التركيب الحقيقي للقهوه ... الخ من المواد المضافه كالنكهات .النسكافيه القولد السويسرية عليها بطاقه مكونات وقيمتها 52 ريال اما نسكافيه " جبل على " فلا تحمل اي بطاقه وقيمتها 30 -37 حسب مواقع البيع وبالنسبه للشاي وخصوصا شاي "ليبتون " وارد جبل علي " يحتوي على عنصر الثيانين " وهي مادة تساعد على الاسترخاء🤔🤔🤔🤔 مادة تضاف الشاي لا مكون اساسي للشاي الخاتمة ان هيئة الغذاء والدواء تعتقد ان الناس لاتدرك شيئا ولا احد يفهم حقائق المنتجات .. النت مفتوح للجميع المفروض اخر من يتكلم هيئة الغذاء والدواء والصحه في هذه الامور بعد " حقيقة الدخان المغشوش" وارد جبل الشيطان جبل علي الإماراتي الصهي.............
ابو عمار
ممتاز جدا
القرشي
إيش مصدرك يا ماجد ؟ لأن اللاعب لايزال مرتبط بعقد مع الاهلي ولا يستطيع التوقيع مع اي نادي دون الرجوع لإدارة النادي واخذ موافقتها على إعارته او بيع ماتبقى من عقده ... الشغلة ماهي فوضى ألأمر ألأخر قبل يومين بالتحديد ظهر والد اللاعب وهو وكيل اعماله عبر احد البرامج يقول بأن يوسف يرغب في العودة للأهلي بعد أن هددته إدارة الاهلي في حال عدم عودته ستشكوه للفيفا وفي وقت سابق ايضآ نفت إدارة الاهلي المصري وجود أي إتصالات بينها وبين اللاعب او وكيله تمامآ كما نشرت قبل ذلك بأن السومة سينتقل للأهلي المصري واتضح ايضآ بأن الخبر فقاعة صحفية والظاهر عليك تحب تلعب بالفقاقيع الصحفية ولديك تخصص فيها ولكن بدرجة مقبول فقط ... ههههههه
شيخين
لا ياشيخ يالله تصدق دوبني ادري انهم كلهم يسون كذا يالله كم انا نقاط

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