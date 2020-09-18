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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1297
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
هذا الظلم👍 إذا أعجبتك قدرتك على الناس...فتذكر قدرة الله عليك👍
ا
كل مشكله على الارض سببها الحريم
نجاة محمد
مبروك و ربنا معاكم في المباريات القادمة و يشفي المصابين بأذن الله تعالي
نجاة محمد
و نحن فخورين بك
نجاة محمد
جزاك الله كل خير

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