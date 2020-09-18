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"ليوناردو خيل" أول الراحلين عن الاتحاد

Time منذ ساعة
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"ليوناردو خيل" أول الراحلين عن الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد أبلغت الأرجنتيني ليوناردو خيل، بعدم الحاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة.

وبذلك يعد خيل أول الراحلين عن الفريق، على الرغم من بقاء عامين ونصف العام في عقد اللاعب.

ومن المقرر أن يحل الصربي بريجوفيتش بديلًا عن خيل في قائمة اللاعبين الأجانب.

يذكر أن المدير الفني للاتحاد فابيو كاريلي، قد وضع سبعة أسماء على قائمة المغادرين بالصيف الجاري، منهم: الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، الإيفواري ويلفريد بوني، بالإضافة إلى عمار الدحيم، محمد الثاني، عبد المحسن فلاته وعبد الرحمن الغامدي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كل شي ممكن حدوثه في بيروت بوجود حزب الشيطان
ابو عمار
هذا الموضوع اختلف فيه العلماءء فمنهم من اخذ بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا ما اخذه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ... اما بقية الامه فذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". رواه الأربعة وصححه ابن حبان. ففي هذه الحاله الانسان مخير بين الوضؤ او عدمه .. وبعض العلماء يرى ان حديث جابر قد نسخ حديث البراء بن عازب .
أبو عبد الرحمن ✍️
هذا الطبيب يريد الشهره خالف تذكر
الحسام
والله ماتت الرجولة ....
أبو عبد الرحمن ✍️
ليس بعد الكفر ذنب

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