"ليوناردو خيل" أول الراحلين عن الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد أبلغت الأرجنتيني ليوناردو خيل، بعدم الحاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة.
وبذلك يعد خيل أول الراحلين عن الفريق، على الرغم من بقاء عامين ونصف العام في عقد اللاعب.
ومن المقرر أن يحل الصربي بريجوفيتش بديلًا عن خيل في قائمة اللاعبين الأجانب.
يذكر أن المدير الفني للاتحاد فابيو كاريلي، قد وضع سبعة أسماء على قائمة المغادرين بالصيف الجاري، منهم: الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، الإيفواري ويلفريد بوني، بالإضافة إلى عمار الدحيم، محمد الثاني، عبد المحسن فلاته وعبد الرحمن الغامدي.