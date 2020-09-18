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الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)

الأخبار
Time منذ 11 ساعة
Views 2978
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الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبف، عن تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في أفغانستان، خلال زياته إلى كابل بعد تحريرها.

وأوضح الفيصل أنه أراد الذهاب إلى كابل ليهنئ الرئيس الجديد بتحريرها، قائلا: " توجهنا إلى كابل، وكان معنا وفد باكستاني كبير جدًا، وجرت اتصالات لوقف القتال لأن كان فيه صواريخ تطلق من قبل الأطراف المتصارعة ".

وأضاف: " فور هبوطنا في كابل، ونحن ننزل من الطائرة وكان الرئيس الأفغاني في انتظارنا، وتوجهنا له سمعنا صرير قذيفة أو صاروخ أتى من الجنوب " .

وتابع: " أحد الباكستانيين قال صاروخ قادم، انبطحوا على الأرض، وكلنا انبطحنا على الأرض، وصار دوي انفجار في تلة بالقرب من المطار " .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

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