الأعداد السابقة للصحيفة

مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 

Time منذ 12 ساعة
Views 3395
Comment 4
مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 

حمود العنزي (صدى):
رصدت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات واردة في الإعلان التجاري المتداول بوسائل التواصل عن جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت التجارة والغذاء والدواء في بيان مشترك:"  بخصوص الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة " البُن " وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه ".

ويعد هذا الإعلان مُخالف للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة بعدما اتضح عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتبين أن المنُشأة المُعلِنة لم تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تضمن محتوى الإعلان إساءة وأوصاف مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.

وشمل محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ معظم منتجات " البُن " الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل، وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم " SFDA 2233 " استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏‎الاهلي صار تشليح مع قيادة مؤمنة ومن معه جاءوا لتدمير ماتبقى في الاهلي مع مباركة تركي والعصابة👍
Ali Ali
لو هذي الاصابات في فريق القواطي ليمعت صياحهم وبكاهم ونحيبهم ولكان فشلونا قدام العالم كله كبير ياهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منك
أبو حمود
بالتوفيق للزعيم العالمي كبير آسيا ونسأل الله الشفاء للاعبيه

أخر الأخبار

«فيسبوك» أمام القضاء مرة اخرى بتهمة التجسس
«فيسبوك» أمام القضاء مرة اخرى بتهمة التجسس
Time منذ 16 دقيقة Views 1032
«الآسيوي» يرد على تسجيل حارس مرمى بديل للهلال بعد إصابة حارسين بكورونا
«الآسيوي» يرد على تسجيل حارس مرمى بديل للهلال بعد إصابة حارسين بكورونا
Time منذ 21 دقيقة Views 1319
«النمر» يكشف حقيقة مفعول الماء في المعسل لفلترة السموم
«النمر» يكشف حقيقة مفعول الماء في المعسل لفلترة السموم
Time منذ 25 دقيقة Views 1424
بالفيديو.. تايسون يكاد ان يخلع رأس مدربه خلال التدريبات
بالفيديو.. تايسون يكاد ان يخلع رأس مدربه خلال التدريبات
Time منذ 31 دقيقة Views 1259
زيت التين الشوكي المغربي يكتسح الأسواق ويصل سعره لـ 1000 دولار للتر الواحد
زيت التين الشوكي المغربي يكتسح الأسواق ويصل سعره لـ 1000 دولار للتر الواحد
Time منذ 36 دقيقة Views 1214
مواطنون يروون قصص تورطهم في جرائم التستر التجاري
مواطنون يروون قصص تورطهم في جرائم التستر التجاري
Time منذ 46 دقيقة Views 1464
إلغاء بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة
إلغاء بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة
Time منذ 50 دقيقة Views 1119
«الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر
«الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر
Time منذ 53 دقيقة Views 1522
مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية: عودة الحياة لطبيعتها لما قبل «كورونا» لن تكون قبل 2022
مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية: عودة الحياة لطبيعتها لما قبل «كورونا» لن تكون قبل 2022
Time منذ ساعة Views 1437
11 منصة قطرية لصناعة الأكاذيب والتضليل الإعلامي ضد الرباعي العربي
11 منصة قطرية لصناعة الأكاذيب والتضليل الإعلامي ضد الرباعي العربي
Time منذ ساعة Views 1587