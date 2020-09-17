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بالفيديو.. راقي شرعي: هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية

Time منذ ساعة
Views 1591
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بالفيديو.. راقي شرعي: هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية

نايف السالم (صدى):
أكد راقي شرعي سابق، أن هناك البعض ممن يسمون أنفسهم رقاة شرعيين، لكنهم في حقيقة الأمر لا علاقة لهم بالأمر، ويقومون بالكذب من أجل التكسب المادي فقط.

وقال الراقي الشرعي خلال برنامج الراصد: " في رقاة على مستوى من العلم والثقافة، لكن هناك البعض ما لقوا شغلانة فقرروا يصبحوا رقاة شرعيين ويضرون ويخربون بيوتا كثيرا متسببين في طلاق وانفصال وخراب حال الكثير من الأسر " .

وأشار إلى أن بعض هؤلاء يقومون بالتمثيل بالاستعانة بعدد من الرجال والنساء لخلق أجواء غير حقيقة، وإقناع الناس بأنهم ممسسون بالجن، للتلاعب بالناس في سبيل التكسب المادي من خلف الرقية الشرعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا استبعد حزب الشيطان عن فعل كل عمل شيطاني .. لعنهم الله ..
وافي
شركات لها بسوق العمل اكثر من خمسين عام انهارت واذا انهار الكبير كيف يصمد الصغير تشتت اسر بسبب انهيار الشركات والقادم اشنع اللهم عدل الحال يارب العالمين
وافي
شركات لها بسوق العمل اكثر من خمسين عام انهارت واذا انهار الكبير كيف يصمد الصغير تشتت اسر بسبب انهيار الشركات والقادم اشنع اللهم عدل الحال يارب العالمين

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