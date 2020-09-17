"العدل الأمريكية" تفضح قناة الجزيرة وأبواقها

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة العدل الأمريكية منصة AJ+ التابعة لقناة الجزيرة القطرية، وكيلا للحكومة القطرية، وأمرت بتسجيلها وكيلا خارجيا.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المنصة تشغل 80 موظفا في الولايات المتحدة تدفع رواتبهم جهات تتبع للحكومة القطرية ويتبعون في خطهم المهني لتوجيهات وسيطرة القيادة في الدوحة.
وأمرت الوزارة المنصة بالبدء فورًا في إجراءات تسجيلها كوسيلة إعلام ممولة من الحكومة القطرية، لتعمل تحت طائلة قانون " فارا " المنظم لعمل المؤسسات المرتبطة بحكومات دول أخرى على الأراضي الأمريكية.
يذكر أن منصة AJ+ تحاول عبر برامجها الترويج لوجهات نظر إيجابية حيال إيران وتشكيكها الدائم في دعم واشنطن لإسرائيل، بجانب تقديمها لتغطيات منحازة للحوثيين وإيران في النزاع الدائر حاليًا في اليمن، ورفع الصوت القطري المنتقد للمملكة حيال عدة قضايا.