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الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)

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Time منذ ساعة
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الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبف، عن تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في أفغانستان، خلال زياته إلى كابل بعد تحريرها.

وأوضح الفيصل أنه أراد الذهاب إلى كابل ليهنئ الرئيس الجديد بتحريرها، قائلا: " توجهنا إلى كابل، وكان معنا وفد باكستاني كبير جدًا، وجرت اتصالات لوقف القتال لأن كان فيه صواريخ تطلق من قبل الأطراف المتصارعة ".

وأضاف: " فور هبوطنا في كابل، ونحن ننزل من الطائرة وكان الرئيس الأفغاني في انتظارنا، وتوجهنا له سمعنا صرير قذيفة أو صاروخ أتى من الجنوب " .

وتابع: " أحد الباكستانيين قال صاروخ قادم، انبطحوا على الأرض، وكلنا انبطحنا على الأرض، وصار دوي انفجار في تلة بالقرب من المطار " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... الله يكفينا الشر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا استبعد حزب الشيطان عن فعل كل عمل شيطاني .. لعنهم الله ..
وافي
شركات لها بسوق العمل اكثر من خمسين عام انهارت واذا انهار الكبير كيف يصمد الصغير تشتت اسر بسبب انهيار الشركات والقادم اشنع اللهم عدل الحال يارب العالمين
وافي
شركات لها بسوق العمل اكثر من خمسين عام انهارت واذا انهار الكبير كيف يصمد الصغير تشتت اسر بسبب انهيار الشركات والقادم اشنع اللهم عدل الحال يارب العالمين

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