الأعداد السابقة للصحيفة

بيان رسمي من التعاون بخصوص التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

Time منذ 48 دقيقة
Views 1655
Comment 1
بيان رسمي من التعاون بخصوص التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

نواف السالم (صدى):
أصدرت إدارة نادي التعاون بيانًا رسميًا، بشأن التفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون أثناء توليه قيادة نادى الزمالك المصري.

وأكد التعاون في بيانه على احترامه لكل الأندية بصفة عامة والزمالك بصفة خاصة.

وأوضح أنه كان يسعى للتعاقد مع أحد المدربين من شرق أوروبا، وبمجرد انتشار أنباء استقالة كارتيرون في وسائل الإعلام تم إيقاف المفاوضات وتم التواصل مع وكيل أعمال المدرب الفرنسي لإتمام التعاقد معه.

وأشار نادي التعاون إلى أن التعاقد مع كارتيرون جاء في ظل حاجة الفريق لخدماته في ظل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا وذلك بعد التأكد من إنهاء علاقته بنادي الزمالك.

ولفت إلى أنه تم إبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، وأن المستشار القانوني للنادي أكد أن كارتيرون قد استقال بالفعل، فتم تقديم عرض رسمي لـ كارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك،

اقرأ أيضًا:

مرتضى منصور يخرج عن طوره ويتهم التعاون بخطف كارتيرون

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
أحسنت. وحتي لا يُفضَح الصحابي الذي فَسَى او ضرط في الجمع أمر الرسول صلي الله عليه وآله و سلّم جميع الحاضرين بالمائدة بتجديد وضوهم، وبهذا لم يُعرف الصحابي الذي احدث اثناء تناول لحم الابل. وانا متأكد ان الشيخ يعرف تلك الواقعة. و للامانة العلمية كان جزاه الله اولي بذكر تلك القصة ولماذا امر الرسول صلي الله عليه وآله و سلّم ان يجدِّدوا وضوئهم.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظكم يا سمو الأمير .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
وانتم رجال وكفو بالملعب نقدر تضحياتكم ونقدر ما انتم فية وما تقدموة من نتائج
ابن حزم
ممتاز
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههه راح فيهاا .. .. هذي اللي غطت على كل الدبياات والدباات والمدرعاات ..

أخر الأخبار

الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)
الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو)
Time منذ 26 دقيقة Views 1296
بيان رسمي من التعاون بخصوص التعاقد مع مدرب الزمالك السابق
بيان رسمي من التعاون بخصوص التعاقد مع مدرب الزمالك السابق
Time منذ 48 دقيقة Views 1655
وزير الرياضة يتابع الوضع الصحي للاعبي الهلال المصابين بكورونا
وزير الرياضة يتابع الوضع الصحي للاعبي الهلال المصابين بكورونا
Time منذ ساعة Views 1845
اول تعليق لمحترف الشباب بانيغا بعد انضمامه للفريق
اول تعليق لمحترف الشباب بانيغا بعد انضمامه للفريق
Time منذ ساعة Views 312
مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 
مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 
Time منذ ساعة Views 2074
وليد الفراج يرد على مغرد : وش فيك متوتر
وليد الفراج يرد على مغرد : وش فيك متوتر
Time منذ ساعتين Views 653
جاسم الحربي : لماذا فقط لاعبي الهلال طلعت نتائج فحوصاتهم ايجابية دون غيرهم
جاسم الحربي : لماذا فقط لاعبي الهلال طلعت نتائج فحوصاتهم ايجابية دون غيرهم
Time منذ ساعتين Views 746
ملخص مباراة الهلال وباختاكور - دوري أبطال آسيا
ملخص مباراة الهلال وباختاكور - دوري أبطال آسيا
Time منذ ساعتين Views 440
حديث سلطان اللحياني بعد تعادل الهلال مع باختاكور الاوزبكي
حديث سلطان اللحياني بعد تعادل الهلال مع باختاكور الاوزبكي
Time منذ ساعتين Views 574
غوميز: "فخور جداً أن أنتمي لنادٍ كالهلال"
غوميز: "فخور جداً أن أنتمي لنادٍ كالهلال"
Time منذ ساعتين Views 1968