بيان رسمي من التعاون بخصوص التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

نواف السالم (صدى):
أصدرت إدارة نادي التعاون بيانًا رسميًا، بشأن التفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون أثناء توليه قيادة نادى الزمالك المصري.
وأكد التعاون في بيانه على احترامه لكل الأندية بصفة عامة والزمالك بصفة خاصة.
وأوضح أنه كان يسعى للتعاقد مع أحد المدربين من شرق أوروبا، وبمجرد انتشار أنباء استقالة كارتيرون في وسائل الإعلام تم إيقاف المفاوضات وتم التواصل مع وكيل أعمال المدرب الفرنسي لإتمام التعاقد معه.
وأشار نادي التعاون إلى أن التعاقد مع كارتيرون جاء في ظل حاجة الفريق لخدماته في ظل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا وذلك بعد التأكد من إنهاء علاقته بنادي الزمالك.
ولفت إلى أنه تم إبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، وأن المستشار القانوني للنادي أكد أن كارتيرون قد استقال بالفعل، فتم تقديم عرض رسمي لـ كارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك،
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