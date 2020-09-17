وزير الرياضة يتابع الوضع الصحي للاعبي الهلال المصابين بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
هاتف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ممثلي المملكة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020، " النصر – التعاون – الهلال – الأهلي "، والموجودين حاليًّا في الدوحة.
وأكد وزير الرياضة على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.
وتابع وزير الرياضة الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا، للتأكد من توافر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، كما تمنى لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة مجددًا إلى المشاركة مع زملائهم.
وتطلع وزير الرياضة لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الأدوار المقبلة بعدما ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية، كما تمنى الفوز غدًا لفريقي النصر والتعاون.