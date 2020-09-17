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وزير الرياضة يتابع الوضع الصحي للاعبي الهلال المصابين بكورونا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1389
وزير الرياضة يتابع الوضع الصحي للاعبي الهلال المصابين بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
هاتف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ممثلي المملكة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020، " النصر – التعاون – الهلال – الأهلي "، والموجودين حاليًّا في الدوحة.

وأكد وزير الرياضة على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

وتابع وزير الرياضة الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا، للتأكد من توافر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، كما تمنى لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة مجددًا إلى المشاركة مع زملائهم.

وتطلع وزير الرياضة لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الأدوار المقبلة بعدما ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية، كما تمنى الفوز غدًا لفريقي النصر والتعاون.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
احمد طبعا يميل لاختيارات محكمة اردوخان الاسلامية للواط فكله حلال عند سيده اللوطي الواطي طبعا حسب فساوي الحاخام الاكبر جوزيف القرضي الي يقدم الحرية على الشريعة وهو ما ايده المنافق اذنب ابو الذنب سلحان العودة وقبل راس الحاخام كناية عن تقبله وتبنيه لتقديم الحرية على الشريعة كما صرح بذلك ابنه الذنب في مقابلة مع قناة اجنبية صوت وصورة حيث قال ان اباه يقر بحقوق المثليين وتعدد الاديان والطوائف كذلك
abdul
صحيح ممحُون و مُليَّن و مفعول به، ولكن مهما هفّوه ليل نهار ما بيحمل لان صبغة الكروموسومز عند ه ذكورية. فمها حلم يوم من الايام يحمل ما بيحصل.
عدو الخونة
شوف كيف تحشد الدولة الجهود والاستشارات والدراسات... اربع جهات مختصة الداخلية والصحة والحج ورئاسة الحرمين تجتمع بكل امكانتها لتضع ورشة عمل لترتيب عودة العمرة بشكل صحيح وسليم ومع هذا سيكون هناك خطط بديلة او تصحيح مسار ثم ينقز لك ولد المتعة عبدول او الخرا وافي او احمد او ابراهيم وبقية كلابة انطوان بشارة واذناب اللوطي الواطي يعربد هنا ويملي مايجب ان يفعل وما يجب ان يترك لعمري لقد هزلت وبان هزالها وحان كنسكم ايها الزبل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كيف مو له وهو قاعد يتحسب ويقولون ازاله😊
EBRAHIM🌩
نعم كلامك صحيح جداً بنات الوقت ذا أكثرهن هن من يدمرن انفسهن بسبب وثوقهن الغبي بشباب

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