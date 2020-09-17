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مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 

Time منذ 25 دقيقة
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مخالفات في إعلان جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين 

حمود العنزي (صدى):
رصدت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات واردة في الإعلان التجاري المتداول بوسائل التواصل عن جودة منتجات القهوة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت التجارة والغذاء والدواء في بيان مشترك:"  بخصوص الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة " البُن " وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه ".

ويعد هذا الإعلان مُخالف للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة بعدما اتضح عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتبين أن المنُشأة المُعلِنة لم تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تضمن محتوى الإعلان إساءة وأوصاف مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.

وشمل محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ معظم منتجات " البُن " الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل، وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم " SFDA 2233 " استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
احمد طبعا يميل لاختيارات محكمة اردوخان الاسلامية للواط فكله حلال عند سيده اللوطي الواطي طبعا حسب فساوي الحاخام الاكبر جوزيف القرضي الي يقدم الحرية على الشريعة وهو ما ايده المنافق اذنب ابو الذنب سلحان العودة وقبل راس الحاخام كناية عن تقبله وتبنيه لتقديم الحرية على الشريعة كما صرح بذلك ابنه الذنب في مقابلة مع قناة اجنبية صوت وصورة حيث قال ان اباه يقر بحقوق المثليين وتعدد الاديان والطوائف كذلك
abdul
صحيح ممحُون و مُليَّن و مفعول به، ولكن مهما هفّوه ليل نهار ما بيحمل لان صبغة الكروموسومز عند ه ذكورية. فمها حلم يوم من الايام يحمل ما بيحصل.
عدو الخونة
شوف كيف تحشد الدولة الجهود والاستشارات والدراسات... اربع جهات مختصة الداخلية والصحة والحج ورئاسة الحرمين تجتمع بكل امكانتها لتضع ورشة عمل لترتيب عودة العمرة بشكل صحيح وسليم ومع هذا سيكون هناك خطط بديلة او تصحيح مسار ثم ينقز لك ولد المتعة عبدول او الخرا وافي او احمد او ابراهيم وبقية كلابة انطوان بشارة واذناب اللوطي الواطي يعربد هنا ويملي مايجب ان يفعل وما يجب ان يترك لعمري لقد هزلت وبان هزالها وحان كنسكم ايها الزبل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كيف مو له وهو قاعد يتحسب ويقولون ازاله😊
EBRAHIM🌩
نعم كلامك صحيح جداً بنات الوقت ذا أكثرهن هن من يدمرن انفسهن بسبب وثوقهن الغبي بشباب

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