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" فيفا " يعلن عن مواعيد المباريات الدولية في تصفيات كأس العالم

Time منذ 27 دقيقة
Views 1404
" فيفا " يعلن عن مواعيد المباريات الدولية في تصفيات كأس العالم

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، عن إقامة مباريات دولية في يناير 2022، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التكدس بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الفيفا في بيان له، أن الموعد الجديد للمباريات صادق عليه مجلس الفيفا، حيث ينطبق ذلك على كافة القارات باستثناء أوروبا، وستقام من 24 يناير وحتى الأول من فبراير 2022، مما يعني أن الأندية الأوروبية ستكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المباريات.

وكان الفيفا وافق على إقامة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي " الكونكاكاف "  بين العاشر من يوليو وحتى الأول من أغسطس من العام المقبل، وإقامة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من عام 2021 في يناير 2022.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طالبينك مشها لهم هالمرة ... تعرف طيح الله عمرك توهم غشمان بهالسوالف وللاسف ان هيئاتك الاستشارية كانت وقتها مشغولة في معالجة مشكلة الرطوبة على سطح المريخ
EBRAHIM🌩
الله أعلم قد تريد لفت الانتباه وزيادة المشاهدات والافضل انها تستمع له بدون تصوير
عمر
افلاس هذا العدد الكبير من الشركات وضع غير صحي في البلاد
EBRAHIM🌩
الإعدام لهم كلهم إلا البنت إلي بلخبر
EBRAHIM🌩
متى الله يفكنا من هالاشكال الوسخه

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