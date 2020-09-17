" فيفا " يعلن عن مواعيد المباريات الدولية في تصفيات كأس العالم

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، عن إقامة مباريات دولية في يناير 2022، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التكدس بسبب جائحة كورونا.
وأوضح الفيفا في بيان له، أن الموعد الجديد للمباريات صادق عليه مجلس الفيفا، حيث ينطبق ذلك على كافة القارات باستثناء أوروبا، وستقام من 24 يناير وحتى الأول من فبراير 2022، مما يعني أن الأندية الأوروبية ستكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المباريات.
وكان الفيفا وافق على إقامة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي " الكونكاكاف " بين العاشر من يوليو وحتى الأول من أغسطس من العام المقبل، وإقامة كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من عام 2021 في يناير 2022.