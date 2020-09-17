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إفلاس 320 شركة والمقاولات الأكثر تضررا

Time منذ 33 دقيقة
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إفلاس 320 شركة والمقاولات الأكثر تضررا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية هي من تواجه قضايا إفلاس الشركات.

وأوضحت التقارير أن عدد من الشركات أعلنت إفلاسها لعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات هو الأكثر تضررا، وفقا لـ قناة " الإخبارية ".

وأكدت التقارير أن المحكمة هي الوسيط بين الطرفين ، وأن بعض الشركات تلجأ إلى “الحوكمة” لكي تحمي نفسها من الإفلاس، مشيرة إلى إفلاس 320 شركة بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال .

وأضافت : البعض يسعى لإعلان إفلاسه تهربا من الإجراءات لكن المحكمة تضع الضوابط المنظمة لهذه العملية .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طالبينك مشها لهم هالمرة ... تعرف طيح الله عمرك توهم غشمان بهالسوالف وللاسف ان هيئاتك الاستشارية كانت وقتها مشغولة في معالجة مشكلة الرطوبة على سطح المريخ
EBRAHIM🌩
الله أعلم قد تريد لفت الانتباه وزيادة المشاهدات والافضل انها تستمع له بدون تصوير
عمر
افلاس هذا العدد الكبير من الشركات وضع غير صحي في البلاد
EBRAHIM🌩
الإعدام لهم كلهم إلا البنت إلي بلخبر
EBRAHIM🌩
متى الله يفكنا من هالاشكال الوسخه

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