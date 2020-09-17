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بالفيديو.. "السبر" يحسم الجدل حول نقض لحم الإبل للوضوء 

Time منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. "السبر" يحسم الجدل حول نقض لحم الإبل للوضوء 

علي القحطاني (صدى):
حسم أستاذ الفقه المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، الجدل حول نقض لحم الإبل للوضوء، قائلا إن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي " صلي الله عليه وسلم " عندما سألوه عن لحم الإبل أمرهم بالوضوء.

وأضاف السبر خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" الأئمة -رحمهم الله- كلهم متفقين على إنه إذا صح الحديث فيؤخذ ويترك ما سواه وهذه قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة كلهم على أن النصوص تقدم على أقوال الرجال.

وتابع السبر:" إذا جاءنا نص في الكتاب أو السنة نقدمه فهنا ثبت هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما سألوه عن الوضوء من لحوم الإبل أمرهم بالوضوء للصلاة ".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طالبينك مشها لهم هالمرة ... تعرف طيح الله عمرك توهم غشمان بهالسوالف وللاسف ان هيئاتك الاستشارية كانت وقتها مشغولة في معالجة مشكلة الرطوبة على سطح المريخ
EBRAHIM🌩
الله أعلم قد تريد لفت الانتباه وزيادة المشاهدات والافضل انها تستمع له بدون تصوير
عمر
افلاس هذا العدد الكبير من الشركات وضع غير صحي في البلاد
EBRAHIM🌩
الإعدام لهم كلهم إلا البنت إلي بلخبر
EBRAHIM🌩
متى الله يفكنا من هالاشكال الوسخه

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