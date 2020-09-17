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تعليم رجال ألمع يعلن مواعيد الاختبارات القبلية لقياس الفاقد التعليمي

Time منذ 3 ساعات
Views 1330
تعليم رجال ألمع يعلن مواعيد الاختبارات القبلية لقياس الفاقد التعليمي

محايل (صدى):
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ممثلةً في قسم الإشراف التربوي “فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي” عن مواعيد الاختبارات القبلية حسب الجدول المرفق بهدف قياس الفاقد التعليمي للفصل الدراسي الثاني.

وأهاب مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري بأولياء الأمور بحسن التهيئة والاستعداد الأمثل لهذا النوع من الاختبارات، لما لها من أثر على أبنائنا وبناتنا لمعرفة مقدار ما اكتسبوه في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، حيث يسعى فريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي لقياس الفاقد التعليمي وأساليب تعويضه لتبقى عملية التعلم مستمرة دون انقطاع أو حصول فاقد تعليمي يخل بنواتج التعلم، مشيدًا بدور فرق العمل في الميدان من قادة وقائدات ومعلمين ومعلمات والكادر الإداري بالإضافة لجهود الإشراف التربوي وفريق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحقق قياس الفاقد التعليمي الأهداف المرجوة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طالبينك مشها لهم هالمرة ... تعرف طيح الله عمرك توهم غشمان بهالسوالف وللاسف ان هيئاتك الاستشارية كانت وقتها مشغولة في معالجة مشكلة الرطوبة على سطح المريخ
EBRAHIM🌩
الله أعلم قد تريد لفت الانتباه وزيادة المشاهدات والافضل انها تستمع له بدون تصوير
عمر
افلاس هذا العدد الكبير من الشركات وضع غير صحي في البلاد
EBRAHIM🌩
الإعدام لهم كلهم إلا البنت إلي بلخبر
EBRAHIM🌩
متى الله يفكنا من هالاشكال الوسخه

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