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تقويم التعليم تبدأ تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل" .. السبت

Time منذ 49 دقيقة
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تقويم التعليم تبدأ تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل" .. السبت

الرياض (صدى):
أعلنت هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب وبالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، أن تطبيق مقيــاس "كفايــات المصلــح المســجل"، سيكون يوم السبت القادم 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن مقياس "كفايــات المصلــح المســجل" هــو أحــد المقاييــس التــي تطورهــا وتنفذهـا "هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب"، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشـراكة مـع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفـع جـودة انتقـاء العامليـن بهـذه المهنـة السـامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً أن المقياس يقتصــر -فقط- على المرشــحين في المرحلة الأولى الذيــن اســتوفوا متطلبــات الجهــة المســتفيدة ورُشحوا مــن قبلهــا.

وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف لقياس كفايـات العامليـن فـي الصلح وفـض المنازعـات بـوزارة العـدل، والتحقـق مـن اسـتيفاء المرشـحين للقيـام بمهمـة "المصلـح المسـجل" للكفايـات الشـرعية والمهنيـة والمهارات الشـخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة "المصلح المسجل" ، مضيفة أن جميــع أســئلة المقيــاس مــن النــوع المتعــدد الخيــارات المقنن هي من نوع (أربعــة خيــارات) بحيــث يوجــد خيــار واحــد صحيــح فقــط يمثــل الإجابة الصحيحــة، كما أن الاختبار يعقـد فـي مراكـز الاختبارات المحوسـبة المنتشـرة فـي جميع المناطـق الإدارية، حسـب تـوزع أسـماء المرشـحين للاختبار مـن قبـل الـوزارة .

ومن المهم ذكره؛ أن هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب تسعى لتوسـيع الشـراكة مـع الجهـات المســتفيدة وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلــول الشــاملة المتكاملــة لقيــاس المعــارف والمهــارات والقــدرات وتقويمهــا بمنهجيــة علميــة؛ إســهامًا فــي تحقيــق تطلعـات الجهـات المسـتفيدة، وتلبيـةً للاحتياجات التنمويـة المتوافقـة مـع رؤيــة المملكــة 2030م .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طالبينك مشها لهم هالمرة ... تعرف طيح الله عمرك توهم غشمان بهالسوالف وللاسف ان هيئاتك الاستشارية كانت وقتها مشغولة في معالجة مشكلة الرطوبة على سطح المريخ
EBRAHIM🌩
الله أعلم قد تريد لفت الانتباه وزيادة المشاهدات والافضل انها تستمع له بدون تصوير
عمر
افلاس هذا العدد الكبير من الشركات وضع غير صحي في البلاد
EBRAHIM🌩
الإعدام لهم كلهم إلا البنت إلي بلخبر
EBRAHIM🌩
متى الله يفكنا من هالاشكال الوسخه

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