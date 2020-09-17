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حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 

Time منذ 6 دقائق
Views 1194
حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 

ماجد محمد (صدى):
علق حسين عبد الغني، قائد النادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام الشرطة العراقي، قائلا إن الشرطة العراقي استحق الفوز في مباراة اليوم.

وأبان عبدالغني خلال تصريحات صحفية أنه كان يهم الأهلي تحقيق الفوز في تلك المباراة، ولكنها كرة القدم.

ويأتي ذلك بعد فوز الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ولفت عبد الغني:" لم نظهر بالشكل المرضي في الشوط الأول، ولكن قدمنا آداءً أفضل في الشوط الثاني ".

وأوضح عبد الغني:" هذه النسخة من بطولة آسيا ستكون صعبة جدًا، والوصول للنهائي ليس سهلًا أبدًا، ولكن من يستطيع الوصول إلى النهائي سيكون الأوفر حظًا لتحقيق اللقب الآسيوي ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..

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