الأعداد السابقة للصحيفة

الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد

Time منذ 16 دقيقة
Views 1319
Comment 1
الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد

مكة المكرمة (صدى):
تواصل فرق الدفاع المدني بميسان، إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الحادث عبارة عناندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة.

وقال "القرني"، إنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وبمساندة طيران الأمن، كما تم تطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني.

وبيّن أنه تم استخدام جميع الآليات المخصصة لمثل هذه المواقع وكذلك المعدات المتنقلة وتم عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة حسب ماتقتضيه طبيعة تضاريس المنطقة وكذلك حالة الطقس.

وأسهمت الظروف الجوية ووعورة المنطقة في انتشار الحريق في مواقع متفرقة وعلى مساحات ممتدة وهو ما تسبب في استمرار مواصلة عمليات الإطفاء حيث بلغت نسبة السيطرة عليه حوالي 65% دون تسجيل إصابات.

وأهاب "القرني" بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الحريق في أي مكان وذلك من أجل سلامتهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..

أخر الأخبار

انتبه على حلالك
انتبه على حلالك
Time منذ 19 ثانية Views 87
حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 
حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 
Time منذ 6 دقائق Views 1189
الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد
الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد
Time منذ 16 دقيقة Views 1319
الصور الأولى لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد ضبطهما
الصور الأولى لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد ضبطهما
Time منذ 30 دقيقة Views 373
التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات
التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات
Time منذ 40 دقيقة Views 2004
سائق يحاول هتك عرض قاصر داخل حافلة مدرسية 
سائق يحاول هتك عرض قاصر داخل حافلة مدرسية 
Time منذ 46 دقيقة Views 354
هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة
هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة
Time منذ 53 دقيقة Views 1450
مذيع يحرج مشاعر فنانه على الهواء لعدم قدرتها على الانجاب
مذيع يحرج مشاعر فنانه على الهواء لعدم قدرتها على الانجاب
Time منذ 54 دقيقة Views 411
الرجال متعطل مو السيارة !
الرجال متعطل مو السيارة !
Time منذ 56 دقيقة Views 359
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 56 دقيقة Views 351