الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد

مكة المكرمة (صدى):
تواصل فرق الدفاع المدني بميسان، إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الحادث عبارة عناندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة.
وقال "القرني"، إنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وبمساندة طيران الأمن، كما تم تطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني.
وبيّن أنه تم استخدام جميع الآليات المخصصة لمثل هذه المواقع وكذلك المعدات المتنقلة وتم عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة حسب ماتقتضيه طبيعة تضاريس المنطقة وكذلك حالة الطقس.
وأسهمت الظروف الجوية ووعورة المنطقة في انتشار الحريق في مواقع متفرقة وعلى مساحات ممتدة وهو ما تسبب في استمرار مواصلة عمليات الإطفاء حيث بلغت نسبة السيطرة عليه حوالي 65% دون تسجيل إصابات.
وأهاب "القرني" بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الحريق في أي مكان وذلك من أجل سلامتهم.