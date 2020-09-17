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التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات
منذ 40 دقيقة
2001
علي القحطاني (صدى):
حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة وتاريخ ترك العمل.
وأوضحت الوزارة أن ذلك خلال الفترة ما بين 3/ 2/ 1442هـ حتى 16/ 5/ 1442هـ عن طريق نظام فارس.
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واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..
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