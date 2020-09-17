الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات

Time منذ 40 دقيقة
Views 2001
التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات

علي القحطاني (صدى):
حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة وتاريخ ترك العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك خلال الفترة ما بين 3/ 2/ 1442هـ حتى 16/ 5/ 1442هـ عن طريق نظام فارس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..

أخر الأخبار

انتبه على حلالك
انتبه على حلالك
Time منذ 14 ثانية Views 87
حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 
حسين عبدالغني يُعلق على هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي 
Time منذ 6 دقائق Views 1183
الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد
الدفاع المدني بميسان يخمد 65% من حريق جبل عمد
Time منذ 16 دقيقة Views 1305
الصور الأولى لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد ضبطهما
الصور الأولى لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بعد ضبطهما
Time منذ 30 دقيقة Views 372
التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات
التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات
Time منذ 40 دقيقة Views 2001
سائق يحاول هتك عرض قاصر داخل حافلة مدرسية 
سائق يحاول هتك عرض قاصر داخل حافلة مدرسية 
Time منذ 46 دقيقة Views 351
هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة
هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة
Time منذ 53 دقيقة Views 1450
مذيع يحرج مشاعر فنانه على الهواء لعدم قدرتها على الانجاب
مذيع يحرج مشاعر فنانه على الهواء لعدم قدرتها على الانجاب
Time منذ 54 دقيقة Views 411
الرجال متعطل مو السيارة !
الرجال متعطل مو السيارة !
Time منذ 56 دقيقة Views 359
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 56 دقيقة Views 351