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شاهد.. الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية

Time منذ ساعة
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شاهد.. الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في مقطع نشرته أن عبارة " قليل السكر " تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرام لكل 100 جرام للأغذية الصلبة و 2.5 مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.

وأضافت أن " سكر أقل " لا تعني أن المنتج قليل السكر أي أن المنتج أقل بنسبة 30% في محتواه عن منتج مشابه، بينما خالي من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة ونصف مليجرام في الأغذية السائلة.

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واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..

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