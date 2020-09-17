شاهد.. الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في مقطع نشرته أن عبارة " قليل السكر " تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرام لكل 100 جرام للأغذية الصلبة و 2.5 مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.
وأضافت أن " سكر أقل " لا تعني أن المنتج قليل السكر أي أن المنتج أقل بنسبة 30% في محتواه عن منتج مشابه، بينما خالي من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة ونصف مليجرام في الأغذية السائلة.