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متحدث التجارة يحذر المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي

Time منذ ساعة
Views 1716
متحدث التجارة يحذر المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي

عادل الحربي (صدى):
شدّد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، على ضرورة تضمين جملة "إعلان تجاري"، عندما يُعلن أي أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل "سناب شات ، تويتر ، فيسبوك ، انستجرام ، وغيرها ".

وأكد متحدث التجارة، أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف.

يذكر أن المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية تنص على الآتي:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.

د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قفزة الهروب من السباع*** والسباحة لكي لا نكون وجبه الإشباع..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلااان مايجيهما من عقاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. حمار اصيل ابن اصول ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه النزول من الدرج والدردبة على الوروك***لخدمة العرسان ونقول لهم مبروك..

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