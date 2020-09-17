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حقيقة المقطع المتداول لمواطن ظهر مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية

Time منذ ساعة
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حقيقة المقطع المتداول لمواطن ظهر مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية

عرعر (صدى):
أوضح فرع وزارة الإسكان بمنطقة الحدود الشمالية ملابسات المقطع المتداول لمواطن ظهر مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية.

وأكد الفرع أن الفيلا التى أقيم بها المواطن لم تكن ملكه، وإنما ملك لمستفيدي آخر في برنامج «سكني».

وأضاف أن المواطن اعتدى على ممتلكات الغير، ونقل فيها أثاثه الأمر الذى دفع بالجهات المعنية للتدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأكد الفرع أن المواطن مسجل في قائمة الإسكان التنموي، وينتظر توفير وحدة سكنية له، منوهاً بأن جمعية طريف الخيرية عرضت عليه أن تتكفل بقيمة إيجار منزل لمدة عام إلا أنه رفض.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله تم القبض علية
ابو وليد
سامي الجابر صنعه منديال كأس العالم الذي لعب فيه 4 مرات وسجل 3 اهداف يا قواطي -- فريق ابو خرقه من كثر ما مسخرهم سامي ودعس عليهم مقهورين منه بشكل غير عادي ودي اعرف لو لاعب من عندكم خرقاوي سجل في كأس العالم وش كان بتسوون اكيد بتسير بطولاتكم 1200 بطوله حره ذات الخرقه العالميه
ابوفهد
اجل على كيف مين ترا راس مالك قلم بنص ريال في جريده بريالين والله مادمر الاتحاد إلى انت وامثالك
هليل لاينام ولا يقيل
تر بعض البشر مو صاحي انا كنت إقبال الجمهور والله ناس بعضهم مريضه
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ,, .. لا ترحمون المزورين ,,

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