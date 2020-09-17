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بالصور.. تدشين الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن بعسير
منذ ساعة
1656
أبها (صدى):
دشّن طيران الأمن، الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير.
وتعد الطائرة (H-145) بإمكانياتها المتطورة؛ إضافة نوعية إلى أداء مهام الرئاسة الأمنية والإنسانية.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
الحمد لله تم القبض علية
ابو وليد
سامي الجابر صنعه منديال كأس العالم الذي لعب فيه 4 مرات وسجل 3 اهداف يا قواطي -- فريق ابو خرقه من كثر ما مسخرهم سامي ودعس عليهم مقهورين منه بشكل غير عادي ودي اعرف لو لاعب من عندكم خرقاوي سجل في كأس العالم وش كان بتسوون اكيد بتسير بطولاتكم 1200 بطوله حره ذات الخرقه العالميه
ابوفهد
اجل على كيف مين ترا راس مالك قلم بنص ريال في جريده بريالين والله مادمر الاتحاد إلى انت وامثالك
هليل لاينام ولا يقيل
تر بعض البشر مو صاحي انا كنت إقبال الجمهور والله ناس بعضهم مريضه
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ,, .. لا ترحمون المزورين ,,
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