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شاهد..الغريبي يكشف تفاصيل تصنيع قطع الطائرات الحربية بالمملكة عبر الروبوت 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1354
شاهد..الغريبي يكشف تفاصيل تصنيع قطع الطائرات الحربية بالمملكة عبر الروبوت 

الرياض (صدى):
قال المهندس المختص في تصنيع قطع الطائرات الحربية راكان الغريبي إن الشركة استثمرت أكثر من 100 مليون ريال في إنشاء هذا المصنع لتصنيع قطع الطائرات الحربية عبر الروبوت.

وأشار الغريبي خلال حواره عبر قناة السعودية إلى  توفير الأجهزة التي تساعد في تصنيع قطع الطائرات الحربية.

ولفت الغريبي إلى وجود قسم لتصنيع قطع الطائرات، موضحا أن ماكينة الثقل تعد الآلة الوحيدة التي تقوم بالثقل على سرعات عالية وبدقة كبيرة باستخدام الليزر.

وأوضح الغريبي أن القطع تستخدم في طائرات التورنيدو و التايفون و الإف فيفتين  والتي سيفن هاندريدز، لافتا إلى أن هناك قطع أساسية في محركات الطائرات الحربية.

يذكر أن شركة سعودية زودت المقاتلات بجميع قطع الغيار وبنفس جودة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.

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أحدث التعليقات

ناصح
يازعيم اسياءتقول,,بالعكس اعلام الهلال وجمهوره عاملهم بلطف,,,اذا كل مذكرت هذا لطف ضلمت نفسك والفريق اللي تشجعه,,,,,,,,,,,,,,واذا كنت عاقل لاتنظر لمن هلك كيف هلك انظر لمن نجاء اكيف نجاء ,,
ناصح
الله يرحم الحال كورنا حلت بناء اوبعض الناس مع اصاله كيف غنة
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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