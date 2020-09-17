شاهد..الغريبي يكشف تفاصيل تصنيع قطع الطائرات الحربية بالمملكة عبر الروبوت 

الرياض (صدى):
قال المهندس المختص في تصنيع قطع الطائرات الحربية راكان الغريبي إن الشركة استثمرت أكثر من 100 مليون ريال في إنشاء هذا المصنع لتصنيع قطع الطائرات الحربية عبر الروبوت.
وأشار الغريبي خلال حواره عبر قناة السعودية إلى توفير الأجهزة التي تساعد في تصنيع قطع الطائرات الحربية.
ولفت الغريبي إلى وجود قسم لتصنيع قطع الطائرات، موضحا أن ماكينة الثقل تعد الآلة الوحيدة التي تقوم بالثقل على سرعات عالية وبدقة كبيرة باستخدام الليزر.
وأوضح الغريبي أن القطع تستخدم في طائرات التورنيدو و التايفون و الإف فيفتين والتي سيفن هاندريدز، لافتا إلى أن هناك قطع أساسية في محركات الطائرات الحربية.
يذكر أن شركة سعودية زودت المقاتلات بجميع قطع الغيار وبنفس جودة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.