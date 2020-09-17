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اعتراض طائرة حوثية مفخخة فوق سماء خميس مشيط

Time منذ ساعة
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اعتراض طائرة حوثية مفخخة فوق سماء خميس مشيط

خميس مشيط (صدى):
تمكنت قوات الدفاع الجوي، من اعتراض طائرة مفخخة فوق سمـاء محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الخميس.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الطائرة لاستهداف المدنيين في المحافظة.

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أحدث التعليقات

ناصح
يازعيم اسياءتقول,,بالعكس اعلام الهلال وجمهوره عاملهم بلطف,,,اذا كل مذكرت هذا لطف ضلمت نفسك والفريق اللي تشجعه,,,,,,,,,,,,,,واذا كنت عاقل لاتنظر لمن هلك كيف هلك انظر لمن نجاء اكيف نجاء ,,
ناصح
الله يرحم الحال كورنا حلت بناء اوبعض الناس مع اصاله كيف غنة
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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