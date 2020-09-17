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حالة واحدة  يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية 

Time منذ ساعة
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حالة واحدة  يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية 

الرياض (صدى):
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حالة واحدة يُعفى فيها المبلغ عن الإيذاء من المسؤولية.

وأضافت الهيئة أن المبلغ حَسَن النية يُعفى من المسؤولية إذا تبين أن واقعة الإيذاء التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.

وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء، إلا بشرطين، وهما: موافقة المبلغ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

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أحدث التعليقات

ناصح
يازعيم اسياءتقول,,بالعكس اعلام الهلال وجمهوره عاملهم بلطف,,,اذا كل مذكرت هذا لطف ضلمت نفسك والفريق اللي تشجعه,,,,,,,,,,,,,,واذا كنت عاقل لاتنظر لمن هلك كيف هلك انظر لمن نجاء اكيف نجاء ,,
ناصح
الله يرحم الحال كورنا حلت بناء اوبعض الناس مع اصاله كيف غنة
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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