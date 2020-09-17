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بالفيديو.. الرياض وجدة والدمام الأكثر استفادة من نظام الإفلاس

Time منذ 10 دقائق
Views 1154
بالفيديو.. الرياض وجدة والدمام الأكثر استفادة من نظام الإفلاس

الرياض (صدى):
استفاد القطاع الخاص من نظام الإفلاس للمتعثرين ماليًا؛ حيث يساعد في الحد من ضياع حقوق المدينين في الكثير من الأحيان.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، أن المحكمة أثناء الإجراءات لها الحق في وضع يدها على ما تحت يد المدين أو على ممتلكاته الموجودة أو لدى الغير؛ فيما يلتزم الأمين بأن تكون كل تلك الإجراءات مكتوبة ومتفق عليها.

وتمكنت 119 شركة ومؤسسة من الاستفادة بالإضافة إلى 6 أفراد من هذا النظام الذي ساعد على حفظ حقوق الجميع، بينما جاءت الرياض في المرتبة الأولى في عدد الشركات والمؤسسات المستفيدة من هذا النظام بـ58 مستفيدًا، وبعدها جدة بـ46 مستفيدًا، ثم الدمام في المرتبة الثالثة بـ19 مستفيدًا.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

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