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بالصور.. شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة "الفقيهي"

Time منذ 23 دقيقة
Views 1394
بالصور.. شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة "الفقيهي"

جازان (صدى):
استجاب أولياء قتيل، لشفاعة سمو نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في عتق رقبة المواطن تركي بن يحي فقيهي من القصاص.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأسرة وذوي المجني عليه على تجاوبهم ونبلهم بعتق رقبة الجاني احتسابًا للأجر والمثوبة من الله -عزوجل-.

وتنازل ذوي المقتول نادر بن أحمد محمد ناصر عن دم ابنهم لوجه الله تعالى، وذلك بجهود متواصلة من لجنة أصلاح ذات البين، للسعي إلى الإصلاح والتوفيق بين اسرتي الجاني والمجني عليه.

يذكر أن نائب أمير جازان، كان قد استقبل بمكتبه في ديوان الإمارة أولياء الدم الذين قدموا تنازلهم وذوي القتيل نادر بن احمد محمد ناصر عن المطالبة بالقصاص إثر قتل المجني عليه من الجاني تركي بن يحي فقيهي النزيل بالسجن العام بمدينة جازان، عقب نظر المحكمة شرعاً في جريمة القتل بسبب خلاف خاص نشب بينهما، وتم التنازل ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة سمو نائب أمير جازان .

 

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أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

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