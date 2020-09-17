الأعداد السابقة للصحيفة

إلزام القادمين إلى الإمارات بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم للعزل

Time منذ 34 دقيقة
Views 1373
إلزام القادمين إلى الإمارات بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم للعزل

أبو ظبي (صدى):
ألزمت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الخميس، المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي، بوضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يومًا كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".

وأكدت الشركة، أن القادمين إلى مطار أبو ظبي سيزودون بسوار معصم معتمد طبيًّا طوال مدة العزل الذاتي في المنزل، بينما القادمين من دولة تعتبرها سلطات الإمارات عالية الخطورة قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

ومن الجدير بالذكر، أنه لا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

أخر الأخبار

مدرب التعاون للجماهير : أخطائنا في المباراة السابقة ونعدكم بالتصحيح
مدرب التعاون للجماهير : أخطائنا في المباراة السابقة ونعدكم بالتصحيح
Time منذ 7 دقائق Views 1204
وادي الغمار في جازان بطبيعته الساحرة وأشجاره الكثيفة
وادي الغمار في جازان بطبيعته الساحرة وأشجاره الكثيفة
Time منذ 9 دقائق Views 150
بالفيديو.. الرياض وجدة والدمام الأكثر استفادة من نظام الإفلاس
بالفيديو.. الرياض وجدة والدمام الأكثر استفادة من نظام الإفلاس
Time منذ 10 دقائق Views 1151
انضمام ثلاثي الهلال إلى قائمة المصابين بكورونا
انضمام ثلاثي الهلال إلى قائمة المصابين بكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1391
بالصور.. شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة "الفقيهي"
بالصور.. شفاعة نائب أمير جازان تعتق رقبة "الفقيهي"
Time منذ 22 دقيقة Views 1389
الله سلمه من الموت داخل المحطة
الله سلمه من الموت داخل المحطة
Time منذ 25 دقيقة Views 215
موظفة تضرب عامل مطعم
موظفة تضرب عامل مطعم
Time منذ 26 دقيقة Views 215
وظائف شاغرة في شركة قطارات مكة للنقل العام
وظائف شاغرة في شركة قطارات مكة للنقل العام
Time منذ 28 دقيقة Views 1283
إلزام القادمين إلى الإمارات بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم للعزل
إلزام القادمين إلى الإمارات بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم للعزل
Time منذ 34 دقيقة Views 1373
توقعات بظهور أخطاء وتعطل بعض تطبيقات آيفون مع إطلاق iOS 14
توقعات بظهور أخطاء وتعطل بعض تطبيقات آيفون مع إطلاق iOS 14
Time منذ 39 دقيقة Views 1388