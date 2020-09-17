إلزام القادمين إلى الإمارات بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم للعزل

أبو ظبي (صدى):
ألزمت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الخميس، المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي، بوضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يومًا كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".
وأكدت الشركة، أن القادمين إلى مطار أبو ظبي سيزودون بسوار معصم معتمد طبيًّا طوال مدة العزل الذاتي في المنزل، بينما القادمين من دولة تعتبرها سلطات الإمارات عالية الخطورة قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.
ومن الجدير بالذكر، أنه لا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.