وزير الطاقة: الالتزام الكامل أساس جهودنا والإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن الالتزام الكامل يظل أساس جهودنا الجماعية، لافتًا إلى أن الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك.
وأوضح وزير الطاقة، أن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام؛ فيما علق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة افتتاحية لاجتماع لجنة أوبك+إنه يتعين علينا بحث تأثير الجائحة، مضيفًا: " نرى أن معدل الالتزام باتفاق أوبك+ ما زال مرتفعًا " .
وجاء ذلك خلال اجتماعًا بين أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعاً عبر الإنترنت، لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي.