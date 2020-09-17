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وادي الغمار في جازان بطبيعته الساحرة وأشجاره الكثيفة
منذ 8 دقائق
148
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أحدث التعليقات
سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس
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