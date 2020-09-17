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"الزكاة والدخل" تدعو لتقديم مرئيات بشأن مسودة "لائحة الفَوْترة الإلكترونية"

Time منذ ساعتين
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"الزكاة والدخل" تدعو لتقديم مرئيات بشأن مسودة "لائحة الفَوْترة الإلكترونية"

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم بشأن مسودة "لائحة الفَوْترة الإلكترونية"، التي نشرتها الهيئة مؤخراً على موقعها الإلكتروني (هنا).

وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى الحد من الأعباء الإدارية على المكلفين، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، والحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري، إذ ستعمل اللائحة على تنظيم عملية إصدار وتبادل ومعالجة مستندات الفواتير بين الـمورد والمستهلك والجهة الضريبية، وذلك على نحو إلكتروني كامل.

وأضافت الزكاة والدخل أن اللائحة تنص على الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية ومتطلباتها وشروطها، وذلك لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودَعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المهتمين من أصحاب العلاقة والعموم إلى إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودة "لائحة الفَوْترة الإلكترونية"، وذلك في موعد أقصاه السابع عشر من شهر أكتوبر من العام الجاري 2020م.

ويمكن الوصول إلى مسودة اللائحة بالضغط على الرابط (هنا)، ومن ثم إرسال الآراء والمقترحات إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

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أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

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