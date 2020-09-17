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وظائف شاغرة في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية

Time منذ ساعة
Views 1502
وظائف شاغرة في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" ، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمقر الجمعية بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: " مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام، أخصائي توعية وتثقيف صحي، محاسب".

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خبرة في القطاع غير الربحي، مطابقة المؤهلات مع الوظائف المطروحة، التفرغ التام للعمل، تحمل ضغوط العمل، اجتياز المقابلة الشخصية".

يُشار إلى أن التقديم متاح الآن، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــــا

 

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أحدث التعليقات

سلسبيل
وشو الدليل انه انمسكت مع ابنه..شهاده لله عياله دارسين ومعظمهم مازال بيشتغلو بالسعوديه ومكافحين ....بس في حمله بمصر ظد الاسلام عبر اعلامهم
سلسبيل
التجنيس 😔😔😔😔
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
سلسبيل
بحجه التطور والتحديث فقدنا اهم شي بحياتنا كعرب وهي العادات والتقاليد وبعض اسسس الاسلام . فبالتالي ستفقد هويتنا ونصبح شعوب ممسوخه ومنسوخه عن الغرب ..نحن نحو الهاويه .. اما بخصوص الفيديو فلا ضرر ولا ضرار وأي شي فيه مضره عامه يجب تعديلها وليس الغاءها 😍😍😍
مصطفى زيتون
صار عندي استفراغ واسهال بس

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