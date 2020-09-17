وظائف شاغرة في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" ، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمقر الجمعية بالرياض.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: " مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام، أخصائي توعية وتثقيف صحي، محاسب".
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خبرة في القطاع غير الربحي، مطابقة المؤهلات مع الوظائف المطروحة، التفرغ التام للعمل، تحمل ضغوط العمل، اجتياز المقابلة الشخصية".
يُشار إلى أن التقديم متاح الآن، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــــا