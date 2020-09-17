السماح بحضور الجماهير في السوبر الأوروبي رغم التحذيرات

وكالات (صدى):
قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي في حضور جماهيري.
ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس المقبل في بودابست، بين بايرين ميونخ الألماني وإشبيلية الأسبابي.
ويسمح الاتحاد الأوروبي، بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الملعب الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع.
يأتي ذلك على الرغم من تصنيف هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا مدينة بودابست بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن النادي البافاري كان قد أعلن في وقت سابق عن توفير اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لمشجعيه من حاملي تذاكر مباراة كأس السوبر الأوروبي.