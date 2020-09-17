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بالفيديو .. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف سمات بشخصية ولي العهد بعد تعامله معه عن قرب

Time منذ 52 دقيقة
Views 1445
بالفيديو .. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف سمات بشخصية ولي العهد بعد تعامله معه عن قرب

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بعض كواليس لقاءاته مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في لقاء معه على قناة " الإخبارية " أنه كشخص عمل في مجال السياحة لأكثر من 50 عام لم يرى في حياته شخصاً صاحب قرار ، جاد في عمله ، ويهتم بشكل كبير بالتفاصيل ويعلم الكثير عن الدرعية أكثر مما يمكن أن أتعلمه طيلة حياتي .

وأضاف : عندما نجتمع معه بحضور فريقي لن تصدق مدى تفاعله واندماجه في عمله ومرونة تعامله ، يسألنا " ما الذي يجعل الدرعية أعظم ؟ ، كيف يمكن جذب الناس للدرعية والتعرف على جمالها وتاريخها ؟ " .

وتابع : سوف تنبهر من مدى تصوره الإبداعي البصري وتصوره المستقبلي وتمسكه الشديد في الحفاظ على الثقافة والتراث ، فهذا المكان ليس للترفيه بل مكان ذو قيمة تاريخية ورمزية كبرى وكل تركيزه ينصب على ذلك .

واستطرد : انه شخص عبقري يتقبل المشورة ، وشخص طيب يستمع للآراء ، فهو انسان إستتثنائي ، وقائد إستثنائي لهذا البلد .

 

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أحدث التعليقات

Sadoon
الاتحاد مديون من سنة السبله هيئة الرياضه سددت الديون الخارجيه سابقا ولكن الصرف على شراء لاعبين وعدم التقشف هذه مشكلة أعضاء الشرف والمجندين والاردره تصلح له وهذا خطاء
abdul
ونحن نأكل البط، ثم نستغرب من اين تاتينا هذه الامراض.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
وتغير الهشتاقات
رزان أحمد مصلح العليمات
شكرا جزيلا

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