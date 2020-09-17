الأعداد السابقة للصحيفة

إلزام المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

Time منذ ساعة
Views 1440
إلزام المستوردين والمصنعين بتحديثات جوهرية على مواصفة منظمات معدل التدفق

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالأدوات الصحية "المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق"، المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه اعتباراً من يوم الإثنين 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أنها حدثت المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية (( SASO-EN-246)) والمشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (173) المنعقد بتاريخ 24 / 04 / 1441هـ الموافق 26 / 12 / 2019م.

وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني عن قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إذ نشر القرار في الصحيفة الرسمية بتاريخ 13 / 06 / 1441هـ الموافق 07 / 02 / 2020م.

وأهابت الهيئة بجميع المستوردين والمصنعين لمنتجات منظمات معدل التدفق , الاطلاع على اللائحة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، واستكمال المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه قبل وضع المنتج بالأسواق السعودية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Sadoon
الاتحاد مديون من سنة السبله هيئة الرياضه سددت الديون الخارجيه سابقا ولكن الصرف على شراء لاعبين وعدم التقشف هذه مشكلة أعضاء الشرف والمجندين والاردره تصلح له وهذا خطاء
abdul
ونحن نأكل البط، ثم نستغرب من اين تاتينا هذه الامراض.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
وتغير الهشتاقات
رزان أحمد مصلح العليمات
شكرا جزيلا

أخر الأخبار

بدر خلف يثير الجدل مجددًا باختبار حمل: مفيش مبروك؟
بدر خلف يثير الجدل مجددًا باختبار حمل: مفيش مبروك؟
Time منذ 11 دقيقة Views 226
بالفيديو .. رجل يضرب آخر بشكل عنيف باستخدام آلة حادة
بالفيديو .. رجل يضرب آخر بشكل عنيف باستخدام آلة حادة
Time منذ 15 دقيقة Views 205
"النقل" تُحذر المنشآت من شاحنات النقل الخاص
"النقل" تُحذر المنشآت من شاحنات النقل الخاص
Time منذ 19 دقيقة Views 1272
لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أحد المنازل
لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أحد المنازل
Time منذ 24 دقيقة Views 217
السماح بحضور الجماهير في السوبر الأوروبي رغم التحذيرات
السماح بحضور الجماهير في السوبر الأوروبي رغم التحذيرات
Time منذ 25 دقيقة Views 1298
مزارع يستعين بالبط للقضاء على الحشرات بدلا من استخدام المبيدات
مزارع يستعين بالبط للقضاء على الحشرات بدلا من استخدام المبيدات
Time منذ 26 دقيقة Views 316
7 خطوات ضرورية لإصدار "رخصة بناء المستودعات الفورية" عبر منصة بلدي
7 خطوات ضرورية لإصدار "رخصة بناء المستودعات الفورية" عبر منصة بلدي
Time منذ 37 دقيقة Views 1302
بالفيديو.. «الزعاق» : نعيش هذه الأيام في موسم الصفري
بالفيديو.. «الزعاق» : نعيش هذه الأيام في موسم الصفري
Time منذ 43 دقيقة Views 1473
سامي الجابر : الهلال يعاني في النسخة الأسهل من كأس آسيا
سامي الجابر : الهلال يعاني في النسخة الأسهل من كأس آسيا
Time منذ 47 دقيقة Views 1600
بالفيديو .. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف سمات بشخصية ولي العهد بعد تعامله معه عن قرب
بالفيديو .. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف سمات بشخصية ولي العهد بعد تعامله معه عن قرب
Time منذ 52 دقيقة Views 1443