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إعلان نتائج تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات

Time منذ 7 دقائق
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إعلان نتائج تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات

ماجد محمد (صدى):
نجح منتخب بلجيكا في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن " فيفا " اليوم الخميس .

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف برصيد 1773 نقطة، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد 1744، ومنتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة، ثم المنتخب الإنجليزي برصيد 1664 نقطة ، بينما جاء المنتخب البرتغالي بالمركز الخامس مروراً بباقي ترتيب تصنيف المنتخبات .

وعلى مستوى افريقيا جاء منتخب السنغال في صدارة المتخبات الإفريقية والمركز العشرين عالمياً ، وفي آسيا تصدر المنتخب الياباني واحتل المركز الـ 28 عالمياً.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب سترك ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سكرااااان😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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