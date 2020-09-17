إعلان نتائج تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات

ماجد محمد (صدى):
نجح منتخب بلجيكا في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن " فيفا " اليوم الخميس .
وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف برصيد 1773 نقطة، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني برصيد 1744، ومنتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة، ثم المنتخب الإنجليزي برصيد 1664 نقطة ، بينما جاء المنتخب البرتغالي بالمركز الخامس مروراً بباقي ترتيب تصنيف المنتخبات .
وعلى مستوى افريقيا جاء منتخب السنغال في صدارة المتخبات الإفريقية والمركز العشرين عالمياً ، وفي آسيا تصدر المنتخب الياباني واحتل المركز الـ 28 عالمياً.