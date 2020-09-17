الأهلي يرفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بـ«دي سوزا»

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، رفضت إرسال البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرازيلي جوزيف دي سوزا كخطوة احترازية لضمان حقها في انتقال لاعب الوسط إلى بشكتاش التركي.
وكان جوزيف دي سوزا، قد فسخ عقده مع الأهلي، من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بثلاثة أشهر من عقد؛ ليتعاقد فريق بشيكتاش مع لاعب الوسط البرازيلي، لمدة موسمين ، مقابل 1.6 مليون يورو سنويا.
وكشفت التقارير، أن الأهلي لم يفسخ عقد دي سوزا، بل طلب اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله فسخ العقد، لكن لم تتم الموافقة على هذه الخطوة، من جانب إدارة مؤمنة.
وأشارت إلى أن اللاعب وقع عقدا مع ناد آخر دون أن يحصل على موافقة إدارة الأهلي، التي رفعت ضده دعوى قضائية لـ "فيفا"، وأرفقتها بكل المستندات والمحادثات التي دارت مع اللاعب.