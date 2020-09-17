عسيري : سندخل مباراة الغد من أجل الفوز

نواف السالم (صدى):
تعهد لاعب نادي النصر، عبدالفتاح عسيري، لجمهور النصر بأن الفريق سيبذل يوم غد، الجمعة، كل جهوده من أجل الفوز على فريق سباهان الإيراني.
وأكد أن الفريق يهدف لإسعاد جماهيره، مؤكداً أن مدرب الفريق، روي فيتوريا، قدم لهم كل شئ من تكتيك وتجهيز.
ومن جهته، أعلن مدرب الفريق، أنه سيلعب بنفس الفريق وعلى نفس الملعب الذى شهد فيه إقامة المباراة الأولى لهم في الأسبوع الحالي بدوري أبطال آسيا.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنه يطمح لتحقيق الفوز في مباراة يوم غد، مضيفا أن الفريق يعمل بروح جماعية.