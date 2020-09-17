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إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة

Time منذ 46 دقيقة
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إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة

الرياض (صدى):
أعلنت الجهات الرقابية، اليوم الخميس، عن إحالة 9 قضايا إلى الهيئة العامة للمنافسة، لاتخاذ ‏الإجراءات النظامية ضد شركات ومؤسسات، تورطت في عمليات ‏مشبوهة وصلت لحد التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض ‏الجهات الحكومية.‏

وتورطت تلك الشركات والمؤسسات، ‏في التواطؤ في مجالات مختلفة، والتي تضمنت العقود والصيانة، ‏والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة‎.

وأكدت مصادر، أن التواطؤ في العروض والعطاءات المختلفة يؤدي إلى ‏التلاعب في المشروعات الحكومية وإهدار المال العام بهدف ‏السيطرة والهيمنة على الأسواق من قبل بعض الشركات‎.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب سترك ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سكرااااان😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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